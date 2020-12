Becsengetett egy feltételezett titkos ügynökhöz, nyomozást indítottak Alekszej Navalnij egyik szövetségese ellen

Hétfői őrizetbe vétele után pénteken kihallgatták Ljubov Szobol orosz ellenzéki politikust, Alekszej Navalnij egyik szövetségesét – írja a Reuters.

A politikus támogatói azt közölték, hogy a nyomozás azért indulhatott, mert Ljubov Szobol korábban járt az orosz titkosszolgálat egyik feltételezett ügynökének otthona közelében, és be is csengetett, de nem engedték be.

pénteken házkutatást is hajtottak végre nála és kihallgatták őt.

A házkutatás során a telefonját és a számítógépét is lefoglalták. A rendőrség az ellenzéki politikust birtoksértéssel, valamint zsarolás bűntettével vádolja, ami két évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.

Alekszej Navalnij úgy nyilatkozott, hogy a hatósági fellépés „aránytalanul szigorú” volt, és szerinte ez az eljárásuk is azt igazolja, hogy a titkosszolgálatokkal szemben megfogalmazott vádjai igazak lehetnek, amelyeket tagadnak az orosz hatóságok.

Magát Alekszej Navalnijt idén augusztusban mérgezték meg a novicsok nevű idegméreggel. Az Vlagyimir Putyint gyakran kritizáló politikust Németországba vitték, ahol felépült a mérgezésből, és azóta is ott tartózkodik, bár a következő választásokig szeretne visszatérni Oroszországba. A Kreml korábban tagadta, hogy a politikust az orosz titkosszolgálatok mérgezték meg, mígnem a Der Spiegel és a CNN kiderítette, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) áll a háttérben.

Ljubov Szobol a jövőre esedékes parlamenti választásokon ugyancsak képviselőjelöltként indulna majd az ellenzéki színekben.