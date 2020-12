Hatalmas robbanás rázta meg Nashville városát

Valami felrobbant az amerikai szövetségi állam, Tennessee fővárosa, Nashville belvárosában karácsony elsős napján, helyi idő szerint péntek hajnali 5 óra 40 perckor – derül ki a Fox News helyi csatornájának a híréből. Egyelőre három sérültről tudni, őket kórházba vitték, egyikük sincs válságos állapotban.

A helyi és a szövetségi hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, a tűzoltók szóvivője azt nyilatkozta, hogy baleset történt. Az első jelentések szerint egy parkoló lakókocsi robbanhatott fel, Dom Aaron rendőrségi szóvivő később közlése szerint pedig „szándékos cselekedetről” van szó.

