Az Egyesült Államokba hétfőtől csak 72 órásnál nem régebbi negatív koronavírusteszt birtokában lehet repülőgépen érkezni az Egyesült Királyságból – írja a Reuters. Erről az Egyesült Államok járványügyi hivatala, a CDC adott ki nyilatkozatot, a koronavírus Egyesült Királyságban megjelent új mutációjával indokolva a szigorítást.

Kedden az amerikai kormányzati tisztviselők még úgy nyilatkoztak, hogy nem terveznek szigorításokat az Egyesült Királyságból érkező utasokkal szemben. Néhány légitársaság – például a United Airlines és a Delta Air Lines – már korábban is ugyanezeket a feltételeket szabta az utasokkal szemben.

A washingtoni brit nagykövetség egyelőre nem kommentálta a fejleményeket.

Ami a B.1.1.7 jelzésű mutáció miatt aggodalomra ad okot, az az, hogy a gyorsabb terjedési képessége mellett a tüskefehérjét érintő változásokat is mutat. Ebből az egyik nagy valószínűség szerint jobb képességet ad a kapcsolódásban az emberi sejtreceptorokhoz, de az immunrendszerünk „megtévesztésében” és a sejtekbe jutás funkciójában is lehet változás. Utóbbi befolyásolhatja a vakcinák hatékonyságát is, több oltóanyag készítésénél ugyanis arra koncentráltak, hogy a tüskefehérjék sejtekhez kapcsolódási képességét blokkolják. A legfőbb kérdés, hogy a más variánsokra megszerzett immunitást érinti-e az új vírusmutáció.