Beloiannisz karácsonya: görög zászlós maszkban ünnepelnek

A járvány közepette görög zászlós maszkot viselünk. A magyarok megtapsolnak bennünket az utcán. Volt, hogy ránk mosolyogtak. Azt mondták, azért, mert reményt adunk nekik a járvány nyomorúságában

– mondta a Szputnyik orosz állami média görög adásának Beloiannisz, a Fejér megyei görög település karácsonyáról Koranisz Laokratisz, az országgyűlés első görög nemzetiségi szószólója, aki 2014 és 2018 között töltötte be ezt a tisztséget.

A ma mintegy ezerfős települést 1950-ben alapították az országuk polgárháborúja elől elmenekült görögök, akiket az akkori magyar kommunista vezetés fogadott be. A most 72 éves Laokratisz még Görögországban született, de anyanyelvét az óhazától távol is ápolta, és ma is folyékonyan beszéli. Mégpedig, mint mondja,

tanárainak köszönhetően, akik letették a fegyvert, és felemelték a krétát.

Laokratisz a Szputnyik Elladának karácsony alkalmából nyilatkozva elmondta: nem egyeztek bele, hogy a kormány átnevezze a településüket, amely ma is Nikosz Beloiannisz kommunista mozgalmár nevét őrzi. De elismerően szól arról, hogy

a magyarok tisztelik a görögöket, Orbán Viktor pedig támogatja a magyarországi nemzetiségeket.

Görög miniszótár

Beloiannisz ≈ Μπελογιάννης

Magyarország ≈ Ουγγαρία

Orbán Viktor ≈ Βίκτορ Ορμπάν