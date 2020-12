Izraeli nagykövet: Soros Orbánék nélkül is elég híres vagy hírhedt

– nyilatkozta a Deutsche Welle német közmédia-hírportálnak a magyarországi fejleményekről Yacov (német átírásban: Yakov) Hadas-Handelsman, Izrael budapesti nagykövete.

Ezzel két kérdésre is hasonló választ adott: arra, hogy Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója egy (utóbb visszavont) írásában nemrég Adolf Hitler náci diktátorhoz hasonlította Soros György magyar származású amerikai milliárdost – erről a nagykövet egy hete a Mandinernek is nyilatkozott –, illetve arra, hogy Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő gestapós módszerekkel vádolta meg frakcióvezetőjét, a német Manfred Webert. Ezért Deutschot retorziók érték a néppárti frakcióban.

Hadas-Handelsman Deutsch ügyével kapcsolatban ugyanakkor elismeri:

Levonta a megfelelő következtetéseket (...), belátta a hibáját, és kétszer is bocsánatot kért.

Amikor a riporter már visszatérően firtatja, hogy bírálók szerint az Orbán-kormány köreiből antiszemita és holokausztrelativizáló hangokat hallani, a nagykövet kijelenti:

De összességében pozitívan nyilatkozik a magyar vezetésről, beleértve Áder János államfőt is, akivel kapcsolatban megemlíti:

Az Orbán-kormány többször is megismételte az álláspontját (ti. az antiszemitizmusról – a szerk.), s maga Orbán is többször elismerte a zsidó népet. Ez is önmagáért beszél