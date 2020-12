Öngyilkos merénylet lehetett a karácsonyi nashville-i robbantás

Szinte biztos, hogy terrorakció volt a december 24-i tennessee-i robbantás, de még mindig sok a kérdőjel. Nashville rendőrfőnöke közölte szombaton, hogy emberi maradványokat is találtak a detonációtól nem messze, ami arra is utalhat, hogy egy öngyilkos merénylő robbantott a lakóautóban.

A helyi rendőrök eredetileg egy telefonos bejelentés után vonultak a helyszínre. A bejelentés lövésekről szólt, ennek semmilyen jelét nem látták, ehelyett egy hangfelvétel szólalt meg a lakóautóból, amely arra figyelmeztette őket, hogy tizenöt perc múlva pokolgép fog robbanni. A rendőröknek így volt rá idejük, hogy rengeteg életet megmentsenek a lezárással, amelyet közvetlenül a detonáció előtt rendeltek el. A gyanús járműről szóltak a helyieknek, hogy még a kutyájukat se vigyék le sétálni.

A CNN azt is megemlíti, hogy bár a robbanás körülményeit még vizsgálják, egy forrás szerint valószínűsíthető, hogy öngyilkos merénylő tettéről, vagyis

terrorcselekményről van szó.

A robbantásban senki nem vesztette életét, de a közelben találtak olyan szöveteket, amelyek emberi maradványok jelenlétére utalnak – idéz a CNN John Drake nashville-i rendőrfőkapitány bejelentéséből.

A nyomozást vezető FBI szóvivője szombaton arról is beszélt, hogy nem keresnek élő gyanúsítottat.

A robbantás miatt a hatóságok egy házat átkutattak a várostól délre. Egyelőre várni kell a konkrét eredményekre, az FBI pedig még most sem biztos abban, hogy a korábban a lakóautóról közzétett kép tényleg arról a járműről készült, ami aztán pár órával később felrobbant, ugyanis a jármű robbanás közben teljesen megsemmisült. A szombati sajtótájékoztatón még azt is hozzátették, hogy több szálon is folyik a nyomozás.

A helyszínen egyébként nagyjából 250, FBI-hoz köthető személy dolgozik. Újabb robbanószereket nem találtak a terület átvizsgálása közben.

A nyomozók arra még most sem találtak választ, hogy a valódi célpont mi lehetett. Bizonyos feltételezések szerint akár a kiérkező rendőrök is lehettek a célpontok, más források a közelben lévő AT&T épületéről beszélnek.