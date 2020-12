Máris csalnak a koronavírus-vakcinákkal az Európai Unióban

A koronavírus elleni vakcinákkal történő csalásokra figyelmeztetett az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) az Európai Unió (EU) tagállamaiban vasárnap kezdődő oltási kampányra tekintettel. Valós veszélye van annak, hogy bűnözők ki akarják majd használni az oltóanyag iránti keresletet – mondta Catherine De Bolle, az Europol főigazgatója a német Funke Médiacsoport vasárnap megjelenő lapjainak. Közlése szerint

már most vannak erre utaló konkrét jelek.

Példaként a közösségi hálózatokon terjedő értékesítési ajánlatokat említett. Hozzátette: akik élnek ezekkel az ajánlatokkal, azok fizetést követően jobb esetben egyáltalán nem kapnak semmit, rosszabb esetben hamis vakcinát szállítanak nekik. Jelentős egészségi következményei lehetnek, ha valaki ilyen csalás áldozatává válik. Közölte, hogy már figyelmeztették ilyen eshetőségekre a tagállamokat, és nagyobb éberségre sürgették őket. Az Europol főigazgatója szerint a tagállami hatóságoknak fel kell készülniük a vakcinalopási kísérletekre is. Az első karantén idején a bandák például védőmaszkszállítmányokat vettek célba. Ez a veszély most az oltóanyag esetében is – mondta.

Catherine De Bolle kiemelte, hogy az Europol megpróbálja azonosítani azokat a lehetséges pontokat, ahol különösen nagy a valószínűsége az ilyen bűncselekményeknek. Ezenfelül létezik egy különleges rendőrségi együttműködés is az EU-ban a szállítmányok védelmére.