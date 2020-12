Videófelvétel került elő a nashville-i robbantásról

Egy térfigyelő kamera rögzítette a múlt hét pénteken történt nashville-i robbanást – adta hírül a BBC, amely a városi rendőrség által közreadott felvételt is bemutatta:

A képkockákon az látszódik, hogy egyszer csak egy hatalmas, az egyik épület előtt parkoló lakókocsiból kiinduló robbanás rázza meg a – szerencsére kihalt – belvárosi utcát.

A robbanás egy telekommunikációs központ előtt történt, emiatt Tennesseeben és négy másik államban is megszakadt a telefonos kapcsolat egy időre.

Bár a felvételen hang nem hallatszódik, a beszámolók szerint a lakókocsiból egy 1964-es sláger, a Downtown szólt a robbanás előtt.

Most már azt is tudni, hogy a robbantás öngyilkos merénylet volt, és az elkövető személyazonossága is kiderült.