Több országban késleltette a vakcina kiszállítását a Pfizer

Nyolc európai országban késlelteti a koronavírus-vakcina szállítmányozását a Pfizer egy hőmérséklet-szabályozási probléma miatt a spanyol hatóságok szerint – írja a Euronews.

A spanyol egészségügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy a cég egy vasárnapi üzenetben tudatta, hogy hétfő helyett kedden érkezik meg az országba az oltóanyag egy szállítmánya. Hozzátették, hogy Spanyolországot is belevéve nyolc európai ország érintett ebben. Helyi hatóságok Németországban is csúszásokat jelentettek be.

A Pfizer a Euronewsnak eljuttatott közleményében azt írta, hogy

„egy kisebb logisztikai probléma miatt” át kellett ütemezni a vakcinautaztatások egy korlátozott részét. Hozzátették, hogy az ügy mára megoldódott, és a szállítmányozások folytatódnak.

Felmerült a kérdés, hogy a Pfizer–BioNTech-vakcina esetében azért állhattak elő komplikációk a szállítással, mert meglehetősen alacsony hőmérsékleten, mínusz 70 Celsius-fokon kell tárolni.

Cikkünk megjelenése után a Pfizer egyik partnercége arról tájékoztatta lapunkat, hogy gyártási vagy hőmérséklet-szabályozási problémák nem álltak fenn, a fenti eset pedig Magyarországot és a magyarországi szállítást nem érintette.