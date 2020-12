Újabb vulkánkitörés, ezúttal Japánban

This afternoon the #volcano(#火山) of a #Suwanosejima(#諏訪之瀬島) island of #TokaraIsands(#トカラ列島) in #Kagoshima(#鹿児島) is erupting out gray smokes at 13:50~, December 28, 2020(JST). 🌋#Kagoshimaken(#鹿児島県)

The volcano is very active and magma may be rising.

Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/Vce0SxMuI9