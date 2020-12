Több halottja is van a keddi horvátországi földrengésnek, egy gyerek is az áldozatok között

Kedden 6,4-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot. Epicentruma a Zágrábtól 58 kilométerre délre fekvő Petrinja alatt volt, a 24sata.hr portál pedig Darinko Dumbović polgármesterre hivatkozva azt írja, hogy a természeti katasztrófa miatt egy gyerek is életét vesztette.

A portálnak egy másik szemtanú azt mondta, hogy a fölrengésnek több halálos áldozata is van, ő a főtéren látta meghalni a gyereket.

A városközpont megsemmisült

– mondta a szemtanú. Darinko Dumbović az index.hr-nek megerősítette, hogy több halottról is tud. Összedőlt egy óvodaépület is, amelyben azonban nem tartózkodtak gyerekek. A mentésre a hadsereg egységeit is kivezényelték.

A Jutarnji List című horvát lap a Facebook-oldalán tett közzé egy videót a földrengés Petrinjában végzett pusztításáról. Beomlottak épületek Zágrábban is.