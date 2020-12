Legalizálták az abortuszt Argentínában

Argentína lett a legnagyobb latin-amerikai ország, ahol legalizálták az abortuszt, miután szerda reggel a szenátus 38 szavazattal (29 ellenében) jóváhagyta a jogszabály-módosítást – írja a The Guardian.

Buenos Airesben december 11-én született meg a döntés a parlamentben a terhességmegszakítás legalizálásáról, ahol 131 igen szavazattal 117 nem ellenében döntöttek úgy, hogy az országban engedélyezik az abortuszt a terhesség 14. hete előtt.

Szerda reggel tömeg várta a kongresszus épülete előtt a szavazás eredményét. A Guardian tudósítása szerint az eredményt kitörő örömmel fogadták az ünneplők.

A nők jogaiért folytatott küzdelem mindig nehézkes, most pedig még egy járvánnyal is meg kellett küzdeni, ezért is örülök nagyon az eredménynek