Új név a Forma–1-ben: Sir Lewis Hamilton

A lovagi rangra emelt Lewis Hamilton Forma–1-es autóversenyző mellett a brit koronavírus-járvány elleni küzdelem hősei szerepelnek jelentős számban II. Erzsébet királynő újévi kitüntetési listáján.

Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi „hivatalos” születésnapján, majd újév előestéjén.

Az idei születésnapi kitüntetési lista összeállítását azonban az uralkodó egyetértésével októberre halasztották, lehetőséget teremtve arra, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében élenjárók minél nagyobb számban részesülhessenek a magas kitüntetésekben.

A listára 1239-en kerültek fel. Közülük 229-nek a neve mellett szerepel, hogy a koronavírus-járvány elleni küzdelemben vállalt szerepükért részesültek az elismerésben. A királynő a Brit Birodalom rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE) címet adományozta például

a 104 éves Ruth Saundersnek, aki végiggyalogolta a maratoni távot,

így gyűjtve pénzt a London környéki helikopteres légimentő-szolgálatnak.

Minden idők legidősebb kitüntetettje ugyanakkor a 106 esztendős Anne Baker, aki szintén az MBE címben részesült jótékonysági tevékenységéért.

A legismertebb kitüntetett Lewis Hamilton Forma–1-es autóversenyző,

aki idén megszerzett hetedik világbajnoki címével beállította Michael Schumacher rekordját. Hamiltont a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte a királynő.

A 35 éves Hamiltonnak alig néhány napja az év sportembere címet adományozta a BBC brit közszolgálati médiatársaság.

Fotó: Jack Taylor / Getty Images Hungary

A brit uralkodó ugyancsak lovagi rangra emelte Dave Lewist, a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat, a Tesco volt vezérigazgatóját.