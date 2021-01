Eltörölték a tamponadót az Egyesült Királyságban

Eltörölték a menstruációs termékek 5 százalékos adóját – vagyis a tamponadót – az Egyesült Királyságban január 1-jétől.

2020 végéig az Egyesült Királyságban is 5 százalékos áfa volt érvényben a higiéniai termékekre, így a tamponokra és az egészségügyi betétekre is. Ezt egyébként európai uniós jogszabály írja elő minimumként az európai uniós tagállamoknak. Mivel a britek most már jogi és gyakorlati értelemben is kiléptek az EU-ból, ez az előírás nem vonatkozik rájuk többé, így a mai naptól el is törölték – derül ki a BBC cikkéből.

Hosszú út vezetett idáig, de sikerült elérni, hogy az egészségügyi termékek ne minősüljenek luxuscikknek.

– nyilatkozta a lapnak Felicia Willow, a Fawcett Society nőjogi jótékonysági igazgatója.

A britek még márciusban döntöttek arról, hogy eltörlik a menstruációs termékekre kivetett adót. A brit Pénzügyminisztérium becslése szerint így a 20 darabos tampon 7 fonttal (ez valamivel több, mint 2800 forint) lesz olcsóbb, a 12 darabos betét pedig 5 fonttal (ez több valamivel több, mint 2000 forint). A lap emlékeztet arra is, hogy az Egyesült Királyságban a különböző nőjogi szervezetek és aktivisták 2001 óta harcoltak ezért.

Az eltörlésére Magyarországon is indult már kezdeményezés, amelyet politikai szinten az LMP támogatott tavaly. Skócia pedig november végén jelentette be, hogy nem az adót csökkentik, hanem egyenesen ingyen biztosítják a tamponokat és a betéteket mindenkinek, akinek szüksége van rájuk.