Kik gazdagodtak a legjobban tavaly?

A tavalyi év különleges volt, gazdasági szempontból is. Nem csoda hát, hogy van néhány meglepetés a leggazdagabbak listáján. Több helycsere volt, de a legfőbb szereplőknek azért továbbra sincs okuk aggódni. Ha az összesítéseket nézzük, 2020-ban kevesebb volt a dollármilliárdos, az előző évhez képest 110-en kerültek le a Forbes listájáról. Azok közül, akik meg tudták őrizni legalább egymilliárd dolláros vagyonukat, durván a csoport fele szegényebb, míg másik fele gazdagabb lett az évet meghatározó Covid–19-járvány közepette. Összességében azonban

a milliárdosok vagyona csökkent, mintegy 700 milliárd dollárral a megelőző évhez képest.

A legtöbb dollármilliárdos tavaly is az Egyesült Államokban volt, összesen 614, de folyamatosan zárkózik fel Kína, ahol jelenleg 456 milliárdos él, Hongkongot is ideszámítva. Az összesen 2094 nevet tartalmazó listára 241 hölgy fért fel idén. A lista két legfiatalabb tagja is nő, a norvég Alexandra Andresen mindössze 24 éves, míg nővére, a szintén dollármilliárdos Katharina 25.

Sokat hozott a konyhára a disznóhús

Arányaiban az egyik legnagyobb vagyongyarapodást Qin Yinglin kínai sertéstenyésztő tudta felmutatni, az ő vagyona többszörösére nőtt 2020-ban, amibe az afrikai sertésinfluenza is besegített. Ez ugyanis jelentősen emelte a disznóhús árát, ami Mr. Qin vagyonának 14 milliárd dolláros gyarapodásához vezetett. Így most nagyjából 18 milliárdnál jár, tehát vagyona több mint a négyszeresére nőtt.

A dollármilliárdosok 2019-es listájáról 267 gazdag ember került le, az ő vagyonuk 2020-ban nem érte el ezt a szintet, míg 21 milliárdos elhunyt. Üdvözölhetünk viszont 178 újdonsült milliárdost, akik a járvánnyal sújtott évben érték el a Forbes listájára jutáshoz szükséges szintet. Közöttük van például Eric Yuan, a Zoom alapítója, akinek nyilvánvalóan jókor jött a karantén, és ezzel a videóhívások és -konferenciák előretörése.

Nem lehet természetesen kihagyni Elon Muskot, a Tesla és a SpaceX első emberét, aki nagyot lépett előre, és a listát a világ második leggazdagabb embereként zárja, megelőzve olyan ikonikus milliárdosokat, mint például Bill Gates vagy Mark Zuckerberg. Gazdagodását elsősorban a Tesla-részvények szárnyalásának köszönheti, mivel ezek értéke nagyjából 700 százalékot emelkedett.

Magyarok is felfértek a dollármilliárdosok közé

Mészáros Lőrincet a legnagyobb vesztesek között tartja számon a Forbes, vagyona szerintük 93 millió dollárral csökkent, de még így is 1,3 milliárd dollárt tesz ki, amivel a világ 2028. leggazdagabb embere a december 20-i állapot szerint. Hazánkból még Csányi Sándor, az OTP és a Bonafarm vezére fért fel a listára, ő a 2024. helyen áll, szintén 1,3 milliárd dollárra becsült vagyonával. Az ő anyagi helyzete nem változott jelentősen a Forbes kimutatása szerint.

Régiónkban egyébként Csehország áll a legjobban dollármilliárdosok terén,

náluk 8 is van, és top 100-as szereplőt is fel tudnak mutatni Petr Kellner révén, aki 19,5 milliárd dolláros vagyonával a 95. helyen áll jelenleg a Forbes listáján.

A világ leggazdagabb embereiről több lista is készül, többféle módszerrel, így ezek nem feltétlenül egyeznek meg mindenben, és a számok napi szinten is változnak, például a tőzsdeindexek és a valutaárfolyamok függvényében. A Bloomberg listáján például Bill Gates a harmadik helyen áll, míg a Forbes szerint megelőzi őt Bernard Arnault, a leggazdagabb európai, aki többek között a Louis Vuitton tulajdonosa.

(Borítókép: Mészáros Lőrinc, Elon Musk. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI, Win McNamee / Getty Images Hungary)