Nem javul a járványhelyzet Hollandiában, néhány beteget német kórházban ápolnak

Hollandiában továbbra is igen magas, 8600 feletti az új azonosított fertőzöttek napi átlaga. Az új fertőzöttek aránya öt százalékkal emelkedett az elmúlt napokban, azonban 13 százalékkal csökkent az előző két hét adataihoz képest. A helyi sajtó felhívta a figyelmet, hogy ez annak is tulajdonítható, hogy kevesebb tesztet hajtanak végre az egészségügyi hatóságok. Csökkent a halálozások száma is – adta hírül a távirati iroda.

A helyi sajtó arról is beszámolt, hogy a holland kórházak nehéz helyzetben vannak a túlzsúfoltság miatt.

Most kétezer beteget kezelnek egészségügyi intézményekben, 15 százalékkal többet, mint két héttel ezelőtt, néhány fertőzöttet német kórházakba szállítottak át intenzív ápolásra.

Négy nagyváros, Amszterdam, Rotterdam, Hága és Almere a fertőzés melegágya, ezeken a helyeken a legmagasabb a fertőzöttek napi aránya.