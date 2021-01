Szerbiában engedélyezték az orosz vakcinát

A szerbiai egészségügyi minisztérium ma dönt arról, hogy mikor és mely szerbiai városokban kezdik meg az orosz Szputnyik V vakcinával való oltást, írja a Szabad Magyar Szó.

A Szerbiai Gyógyszerügynökség biztonságosnak minősítette a vakcinát, ami azt jelenti, hogy a a Pfizer–BioNTech készítette védőoltás után ezt is alkalmazhatják Szerbiában. 2400 dózis érkezett a védőoltásból.

mondta Pavle Zelić, a Szerbiai Gyógyszerügynökség képviselője az N1-nek.

Sergej Boljević, egy oroszországban élő szerb orvos is nyilatkozott, aki már felvette a vakcinát. Azt mondta, hogy Oroszországban egyelőre a gyerekeknek és a terhes nőknek nem adják be az oltást.

Oroszországban először a 18–60 évesek kapták meg ezt a vakcinát, majd a 60 év felettiek is. Kijelenthető tehát, hogy a 18 éven felüliek számára biztonságos. Rövidesen azt is ellenőrzik majd, hogy milyen hatással lehet a gyerekekre, majd ha pozitív lesz a vizsgálatok eredménye, akkor ők is megkaphatják az oltást