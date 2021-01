Kedden dől el, kié lesz a többség az amerikai felsőházban

Ma szavaznak Georgia államban arról, mely két politikust fogja az állam delegálni az amerikai felsőházba. Azért van szükség a megismételt választásra, mert az elnökválasztás napján tartott voksoláson egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok több mint ötven százalékát.

A versenyben lévő jelöltek David Perdue és Kelly Loeffler hivatalban lévő republikánus szenátorok, és demokrata kihívóik, Jon Ossoff és Raphael Warnock.

Az eredmény azért különösen fontos, mert most fog eldőlni, melyik párt lesz többségben a felsőházban. A szenátus száz tagjából jelenleg ötvenkettő republikánus, tehát ha mindkét demokrata kihívónak sikerül győznie, a két frakció egyenlő létszámú lesz. Ebben az esetben szavazategyenlőség esetén Kamala Harris demokrata alelnök szavazata lesz döntő.

Nem véletlen, hogy mind Trump, mind Biden Georgiába utazott kampánykörútra, írja a BBC.

A megválasztott elnök hétfői atlantai gyűlésén azt mondta:

Georgaiak, most az egész nemzet rátok figyel. A hatalom most szó szerint a ti kezetekben van. Egész karrierem során először fordul elő, hogy egy állam, egyetlen állam döntheti el az ország sorsát. Nem csupán négy évre, de a jövendő generáció számára is.