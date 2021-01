A világ vasúti építészetének egyik legrégibb részét, egy csaknem kétszáz éves állomásépületet is hozzákapcsolnak a HS2 nagysebességű vasúti hálózathoz. Az 1838-ban megnyílt birminghami Curzon Street vasútállomás a Londont Anglia legnagyobb városaival összekötő hálózat részévé válik – írja az MTI.

Ez hatalmas mérföldkő ennek a csodálatos régi épületnek az átalakításában, a Curzon Street vasútállomás a teljes HS2 hálózat egyik legnagyobb látványosságává válik

– mondta Ian Ward, Birmingham város tanácsának vezetője a projekt bejelentésekor. Az épületet eredetileg a londoni és birminghami vasút irodáinak és tanácskozó helyiségeinek szánták, de később kibővítették, és 1841-re már hotel is helyet kapott benne. Később, 1965-ben bezárták, miután a második világháborúban súlyosan megsérült a náci bombázások következtében. Az 1970-es években kétszer is kérvényezték a lebontását, de az nem következett be.

A HS2 Nagy-Britannia legnagyobb vasúti projektje, az építés első fázisa elkezdődött. Arról is készültek tervek, hogy kiterjesszék északi irányba is, a projektet azonban heves kritikák érték az egyre növekvő költségek miatt, amelyek az elmúlt hónapra mintegy 110 milliárd fontra emelkedtek.