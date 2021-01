Román főszerkesztőt neveztek ki a kolozsvári magyar adás élére

Megdöbbenéssel fogadták a román állami televízió (TVR) kolozsvári kisebbségi stúdiójának magyar ajkú munkatársai, hogy a bukaresti központi vezetés döntése alapján egy román főszerkesztőt, Alin Gelmareant nevezték ki a kolozsvári magyar adás irányítására. Ez a fővárosban született határozat példa nélkül áll a regionális adó működésében, a rendszerváltás után felálló, harmincegy éve működő stúdiót eddig kizárólag magyar, a szerkesztőségi gárdából választott főszerkesztők vezették.

A Krónika arról is ír, hogy a román állami csatornáért felelős Doina Gradea elnök-vezérigazgató 2020 év utolsó napjaiban leváltotta a tévéadó központi és regionális csatornáinak megannyi vezető beosztású munkatársát, és újakat nevezett ki helyettük.

Pontosabban, értesítés és indoklás nélkül nem hosszabbították meg a stúdióvezetők, főszerkesztők, produkciós irodák vezetőinek kinevezését.

A távozásra bírt jelenlegi főszerkesztő, Antal Áron szerződésére hivatkozva nem nyilatkozhatott a stúdió belügyeiről, a Krónika viszont megjegyzi, hogy a magyar adás többi szerkesztője is elzárkózott a válaszadástól. Az online hírportál arról is ír, hogy a kolozsvári adó a folyamatos forrásmegvonások miatt az adásszerkesztéshez minimális létszámmal, négy fővel működik, pedig elkelne akár tucatnyi munkatárs is.

A TVR-nél nemcsak az indokolatlan személyzet csere miatt áll a bál, hanem a rendkívül alacsony színvonalú, az egész ország által kritizált szilveszteri műsor miatt is fejek hullanak.