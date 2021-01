Durván szigorítanak az osztrákok a gyorshajtókkal szemben

Több mint a duplájára emelték Ausztriában január elsejétől a gyorshajtásért kiszabható felső határt – tájékoztatott róla a orf.at. Eddig sem volt alacsony 2180 euró, ám idén ez már

5000 eurót (közel 2 millió forintot) is elérheti.

A cikk szerint a jelentős gyorshajtás kiemelt bűncselekménnyé vált. Emellett 10 kilométer per órával csökkentették azt a sebességtúllépési határt, ami után átmenetileg bevonják a jogosítványt.

Így, aki

lakott területen belül 80 km/h felett közlekedik annak azonnal elveszik a vezetői engedélyét.

Lakott területen kívül, főúton óránként 140-es tempó fölött, az autópályán pedig 170 km/h feletti száguldozás után a sofőrök

a pénzbüntetés mellett a jogosítványukra is keresztet vethetnek.

Érdekesség az is, hogy a digitalizáció jegyében Ausztriában tavasztól bevezetik a digitális jogosítványt, így a korábbi Magyarországon is használatos plasztikkártya helyett mobiltelefonos alkalmazással is igazolható lesz a vezetői engedély a hatóság felé.