Amerikai sajtó: a zavargók meggyalázták a hazafi szót

Trump idézte elő az erőszakot

– szögezi le szerkesztőségi cikkeiben egyöntetűen az amerikai elnök által rendszeresen „álhírmédiának” nevezett The New York Times és a The Washington Post. Bár a Donald Trumppal és a republikánusokkal barátibb viszonyt ápoló Fox News konzervatív hírtelevízió online felületén megjelent véleménycikkek írói finomabban fogalmaznak, de a szerdai erőszakot mindannyian elítélték.

Bűnözők vagy hazafiak?

Meggyalázták a hazafi szót a törvényhozás épületébe betörő, azt feldúló csőcselék tagjai, mindezt egy hatalommániás ember felhívására és nevében

– fogalmaz véleménycikkében a The Washington Post hasábjain a nem mellékesen fekete amerikai Robin Givhan, felróva a zavargóknak azt is: többen „Jézus megment” feliratú transzparenseket tartottak a kezükben, hogy a vallással igazolják szerdai puccskísérletüket.

Azzal, hogy konföderációs zászlókat lengettek a Capitolium lépcsőin, Givhan szerint a zavargók tanúbizonyságot tettek arról, hogyan látják az elnököt, és miként definiálják az „igaz amerikaiakat”, akiket állítólag képviselnek. Givhan kiemeli: a zavargók szinte mind fehérek voltak, és ahhoz képest, ahogy a Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) mozgalom ürügyén tüntetőkkel milyen erőszakosan léptek fel a rendfenntartók, a Capitoliumnál bizonyos esetekben úgy kezelték a zavargókat, mint lelkes turistákat.

Bírálatában Givhan állítja: szerdán átszúrták a demokrácia szívét, mégpedig olyanok, akik állításuk szerint

A KOMMUNIZMUS, SZOCIALIZMUS ÉS EGYÉB IZMUSOK ELLEN HARCOLNAK, MIKÖZBEN VALÓJÁBAN A DEMOKRÁCIÁVAL ÉS A VÁLASZTÁSI VERESÉG KELLEMETLEN IGAZSÁGÁVAL ÁLLNAK HADBAN.

Árulók ők? Terroristák? Radikálisok? Bűnözők? Mindezek, de legfőképp nemzetünk legrosszabb jellemzőinek és impulzusainak gyűjteménye

– fogalmazott.

Joe Biden megválasztott elnök a történtekkel összefüggésben azt mondta, a zavargók nem képviselik Amerikát. Givhan szerint nagyon is, legalábbis részben azt, amivé az amerikai nemzet vált.

Az utolsó alkalom?

Felelősségre kell vonni az elnököt, aki republikánus cinkostársaival együtt bujtott fel a kormány és a nemzet elleni támadásra

– szögezi le a The New York Times szerkesztői állásfoglalásában.

A történtek precedenst teremtettek arra, hogy a jövőben a nem tetsző választási eredményekkel erőszakos úton szálljanak szembe. Ennek most kell megálljt parancsolni, és világossá tenni, hogy ez a viselkedés elfogadhatatlan.

Sötét napként fognak emlékezni 2021. január 6-ra. A nagy kérdés az: Trump távozásával egy még sötétebb időszak következik?

– teszi fel a kérdést az NYT.

A rendszerbe vetett hit

El kell távolítani trumpot

– állapítja meg a The Washington Post. A lap szerkesztői állásfoglalásában felháborítónak tartja, hogy Trump Twitter-üzenetben mentegette a zavargókat, mondván:

„ez történik, amikor ilyen dicstelenül és hitványul megfosztanak egy szent, elsöprő győzelemtől.”

Az elnök alkalmatlan arra, hogy a következő két hétben még hivatalban maradjon. Minden pillanat, amíg az elnökség jogkörével van felvértezve, veszélyt jelent a közrendre és a nemzetbiztonságra

– ostorozza Trumpot a washingtoni lap. Éppen ezért Mike Pence alelnöknek össze kellene szerintük hívnia a kormányt, hogy

alkalmazzák az elnök elmozdítását lehetővé tevő 25. alkotmánykiegészítést. Ha pedig ez nem sikerül, a Republikánus Párt vezető tisztségviselőinek meg kell fékezniük az elnököt.

A szabályok, a törvények, de maga az alkotmány is csak akkor ér valamit, ha az emberek hisznek benne. Az amerikaiak azért tartják be a közlekedési szabályokat, fizetik az adót, és szavaznak választásokon, mert bíznak a rendszerben. A rendszert pedig ez a bizalom, a belé vetett hit működteti. Most pedig az történt, hogy az ország első számú közjogi méltósága arra biztatott, hogy az emberek vessék el ezt a hitet – figyelmeztet a The Washington Post.

Tanulni a történtekből

Nem külső ellenség, hanem saját állampolgáraink intéztek támadást a kormány székhelye ellen

– írta még a zavargások idején a Capitoliumból Vicky Hartzler republikánus képviselőnő a Fox News online felületén. Amit Amerika megélt most, az a fejlődő világok puccsaira emlékeztet – teszi hozzá.

Reményét fejezte ki, hogy fordulóponthoz érkezvén az ország egységesen fog fellépni a jövő kihívásaival szemben ahelyett, hogy egymásnak esnek az emberek, vagy megszentségtelenítik az intézményeket, amelyek a köztársaság alapját szolgálják.

A POLITIKAI ERŐSZAK POLITIKAI ERŐSZAKOT SZÜL

– szögezi le Tucker Carlson, a Fox News műsorvezetője. Az erőszakot el kell utasítani, attól függetlenül, ki követi el, milyen ürüggyel, és hány önérdekű demagóg szajkózza, hogy márpedig az erőszak indokolt és szükséges.

Carlson felhívja a figyelmet: lehet, semmi közös nincs a zavargók és az őket elítélők között, de attól még ugyanabban az országban élnek.

Több millió amerikai őszintén hisz abban, hogy a választást megbundázták. Persze őrültnek, összeesküvéselmélet-hívőknek lehet őket nevezni, és le lehet őket tiltani a Twitterről. Ettől még nem fog megváltozni a gondolkodásuk

– véli Carlson. Szerinte ahelyett, hogy megpróbálják majd meggyőzni őket arról, hogy az ország demokratikus rendszere igenis működik, az új vezetők – itt vélhetően a Biden-elnökségre gondol – el fogják őket hallgattatni.

A szerdai eseményeket az új hatalom fel fogja használni arra, hogy megfosszák az embereket jogaiktól: a szólásszabadságtól, a gyülekezési jogtól, a munkához való jogtól és attól, hogy megvédhessék családjukat. Ha pedig nem tanul az új vezetés abból, hogy több ezren megrohamozták a Capitoliumot, akkor semmi keresnivalója nincs az ország élén. Nem véletlenül fajult el a helyzet

– teszi hozzá.

A Trump-párti zavargás is zavargás

Ez nem a szólásszabadságról szólt, hanem bűnözők és agyatlan kretének munkáját láthattuk

– írja Karl Rove, a Fox News vendégszerzője arról, hogy a zavargók egy része szerdán betört a szenátus üléstermébe szelfizni.

Több tüntető azt kiáltozta, hogy a Capitolium a népé, a népet márpedig ők alkotják. Csakhogy ez a retorika az erőszakos baloldalra vall, az anarchistákra és a magukat antifasisztának nevező Antifa-mozgalomra, nem pedig a törvénytisztelő amerikaiakra, akik szeretik és tisztelik hazájukat és alkotmányukat. Akik konföderációs zászlókkal parádéztak a kongresszusban, bemocskolták a Capitoliumot, és így a kormányt is az egész világ láttára. Mindeközben azt állították, mindezt az amerikaiakért tették.

Így a csőcselék viselkedik, nem a hazafiak

– húzza alá Rove.

Két szánalmas tweet-üzenet és egy videó, amelyben még el sem ítélte az erőszakot, most nem lesz elég

– üzeni Trumpnak a cikkíró. Hangsúlyozza: az elnöknek ígéretet kell tenni arra, hogy felelősségre vonják a zavargókat ugyanúgy, ahogy felelősségre vonást helyezett kilátásba azokkal a baloldali tüntetőkkel szemben, akik még a nyáron megpróbáltak betörni a szövetségi bíróság épületébe Portlandben.