A horvát elnököt is beoltották

Zoran Milanović horvát elnök a Facebook-oldalán tette közzé, hogy ő is megkapta a koronavírus elleni oltóanyagot. Az elnököt a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen fejlesztett vakcinával oltották be. Az védőoltást a politikus a zágrábi elnöki rezidencia épületében kapta meg.

Milanović a közösségi oldalán minden állampolgárt felszólított az oltás fontosságára. Mint írta:

Mindenkit felszólítok, aki szeretné megkapni az oltást, de a kétkedőket is, hogy oltassa be magát bármelyik igazolt oltóanyaggal. Emberek, oltassák be magukat! Jobb, mint megbetegedni.