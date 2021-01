Az izraeli miniszterelnök szerint ők lesznek az első ország, akik kijutnak a járványból

Minden 16 évesnél idősebb izraeli hozzájuthat a koronavírus elleni oltáshoz március végéig − jelentette a 12-es kereskedelmi TV csütörtök este.

Mi leszünk az első olyan ország, amely kijut a koronavírusból

− ígérte meg Benjámin Netanjahu miniszterelnök Juli Edelstein egészségügyi miniszterrel közösen tartott csütörtök esti sajtótájékoztatóján, amelyet az ország összes televízió csatornája élő adásban közvetített.

Az utóbbi napokban a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag fogyása miatt lelassult a korábban rendkívül gyors ütemű, a múlt héten napi 150 ezer embert beoltó kampány − írja az MTI.

Az izraeli miniszterelnök szerint „óriási áttöréstért” el a Pfizer oltások beszerzésében, és a céggel kötött új megállapodás nyomán ismét gyorsabb fokozatra kapcsolhat az oltások menete, az új szállítmányok lehetővé teszik Izrael számára, hogy

március végéig beoltsa az összes 16 éven felüli állampolgárt.

A kormányfő kiemelte:

Az első gép vasárnap érkezik, és több lesz egymás után

Az áttörést magyarázhatja, hogy Izrael a Pfizer "modellországaként" fog szolgálni, átadja a statisztikai adatokat a vakcina hatékonyságáról. Netanjahu megígérte a március 23-i parlamenti választásra készülő országnak, hogy ha nem történnek váratlan események, akkor idén tavasszal a pészachot,

a zsidó húsvét ünnepét már mindenki teljes többgenerációs családja körében, a hagyományos módon töltheti.

Netanjahu azt is mondta, hogy Izrael visszatér a normális életbe, és egyszersmind arra is felszólította az ország lakóit, hogy tartsák be a szigorított országos karantén csütörtök éjféltől életbe lépő szabályait.

A tel-avivi Ben Gurion reptérre csütörtökön érkezett meg az amerikai Moderna vállalat első oltóanyag szállítmánya is, amely a több mint százezer oltóanyagot tartalmazott. Ez az oltás harminc napig felhasználható, miután kivették a tárolását biztosító mínusz 20 fokos hűtőszekrényekből, szemben a Pfeizer vakcinájával, amelyet mélyhűtése után öt napon belül fel kell használni.

A december 20-án kezdett oltási kampányban eddig

1 millió 593 ezer izraelit oltottak be

a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag első dózisával, ami az ország lakosságának mintegy 17,5 százalékát jelenti. Egyelőre a hatvan évnél idősebbek, az egészségügyi és a biztonsági dolgozók, valamint a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók kaphatnak oltást. Az oltás nem kötelező, de az izraeliek tömegesen önként kérik beadását.