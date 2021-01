Donald Trump elmozdítását követelik a demokraták

Az amerikai kongresszus demokrata párti képviselői felkészültek arra, hogy alkotmányos felelősségre vonási eljárással (impeachment) távolítsák el hivatalából Donald Trump amerikai elnököt, akinek hívei megostromolták a washingtoni Capitolium épületét, közölte Katherine Clark demokrata párti házelnökhelyettes pénteken.

Donald Trumpot el kell távolítani hivatalából, és minden rendelkezésünkre álló eszközzel ezen leszünk demokráciánk védelme érdekében

– jelentette ki Clark. Amennyiben Mike Pence alelnök nem kezdeményezi Trump eltávolítását az amerikai alkotmány 25. kiegészítése értelmében, úgy mi fogjuk kezdeményezni azt, tette hozzá.

Egyelőre várnak még, hogy Pence az impeachment-eljárással esetleg mégis a gyorsabb utat választja, ugyanis az amerikai alkotmány 25. kiegészítése alapján az alelnök a kabinet többségi szavazatával kinyilváníthatja, hogy az elnök nem képes többé ellátni hivatalát.

Clark szerint az impeachmentről már a következő héten szavazhatnak a képviselőházban – írja az MTI.



A demokrata többségi képviselőházban szinte biztosan meglenne a többség az impechment eljárás megindításához. A szenátusban azonban kétharmados hozzájárulásra és ezzel republikánus szenátorok támogatására volna szükség a hivatalban lévő elnök elmozdításához.

Ben Sasse nebraskai republikánus szenátor a CBS hírtelevíziónak nyilatkozva jelezte, hogy mindenképpen fontolóra veszi az impeachmentet. Az elnök semmibe vette hivatali esküjét – hangsúlyozta. Elítélte Trumpot, amiért - mint utalt rá - az amerikai törvényhozás épülete ellen uszította a tömeget.

A megválasztott elnök, Joe Biden szóvivője ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy Biden jelenleg a hivatali teendők átvételére összpontosít és a kongresszusra, illetve Pence-re és Trump-kabinet többi tagjára bízza, hogy belátásuk szerint járjanak el az impeachment, illetve a 25. alkotmánykiegészítés ügyében.

Csütörtökön Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke és Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője szólította fel Pence-t Trump felmentésére hivatalából.

Trump egy nappal azt követően, hogy rendezett átmenetet ígért, pénteki nyilatkozatában azt üzente támogatóinak, hogy továbbra is jelentős beleszólásuk lesz az ügyekbe. Pénteki Twitter-üzenetében úgy fogalmazott, hogy annak a csaknem 75 millió embernek, aki rá szavazott a jövőben is „hatalmas” hangja lesz. Arról biztosította híveit, hogy semmilyen formában nem fogják őket „méltatlanul, tisztességtelenül” kezelni. Csütörtökön elítélte a bírálói szerint általa szított tüntetéseket. „Én is fel vagyok háborodva az erőszakon, a törvénytelenségen és a felforduláson. Elérkezett az ideje a kibékülésnek és gyógyulásnak” – hangzik a közlemény.

Trump emellett rendezett hatalomátadást ígért. „Egy új kormányt fognak beiktatni január 20-án. Most arra összpontosítok, hogy egy zökkenőmentes és rendezett hatalomátadást biztosítsak” - húzta alá a távozó elnök, aki elemzők szerint a republikánusok nyomásának engedve tette nyilatkozatát. Twitter-üzenetében viszont közölte azt is, hogy nem fog részt venni Biden beiktatásán.

Szerda este Trump több száz híve ostromolta meg a Capitoliumot, ahol a kongresszus és a szenátus a Bidenre eladott elektori szavazatok hitelesítése céljából tartott együttes ülést. A tiltakozókat a nemzeti gárda segítségével távolították el az épületből, az összetűzésben öt ember életét vesztette. Előzőleg Trump beszédet mondott a hívei előtt.