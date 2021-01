Végleg felfüggesztette Donald Trump fiókját a Twitter

A Twitter úgy döntött, hogy végleg felfüggeszti Donald Trump fiókját az alapelvei megsértése miatt.

A mikroblog-szolgáltató egy blogposztban a a távozó amerikai elnök legutóbbi két tweetjével indokolta a döntést. Az egyikben Donald Trump arról írt, hogy annak a csaknem 75 millió embernek, aki rá szavazott, a jövőben is „hatalmas” hangja lesz, és hogy semmilyen formában nem fogják őket „méltatlanul, tisztességtelenül” kezelni őket. A másik arról szól, hogy nem fog elmenni a megválasztott elnök, a demokrata Joe Biden január 20-i beiktatására. A Twitter szerint mindezt a washingtoni Capitoliumon szerdán kitört, négy halálos áldozatot követelő zavargások tükrében kell értékelni, amikor a Trump-hívek behatoltak a szövetségi törvényhozás épületébe, a két tweet pedig

Donald Trumpnak 88 millió követője volt a Twitteren. Nem a hivatalos amerikai elnöki fiókról, hanem a @realdonaldtrump hashtagen elérhető személyes fiókját függesztették fel, amelynek jelenleg egyetlen üzenete sem elérhető a nyilvánosság számára. A mikroblog-szolgáltató felhasználásai feltételei szerint ha egy felfüggesztett fiók tulajdonosa új fiókot nyit, azt a fiókot automatikusan felfüggesztik, szóval Donald Trumpot gyakorlatilag örökre kitiltották.

Szerdán a Twitter egyszer már felfüggesztette 12 órára a távozó amerikai elnök fiókját. A mikroblog-szolgáltatót évek óta szólítják fel arra, hogy lépjen, és törölje a felületéről Donald Trumpot, a többi között azért, mert elnökként többször szította a hangulatot és fenyegetőzött erőszakkal, legutóbb például a 2020. május 25-én rendőri intézkedés közben megölt fekete férfi, George Floyd halála után indult tüntetéshullám alatt is.

A távozó amerikai elnök egyik fia, Donald Trump, Jr. teljes tébolynak nevezte a Twitter döntését az apja fiókjának a végleges felfüggesztéséről.

– tweetelte.

We are living Orwell’s 1984. Free-speech no longer exists in America. It died with big tech and what’s left is only there for a chosen few.



This is absolute insanity! https://t.co/s2z8ymFsLX