Nem tudják már hol tárolni a halottakat Nagyszombaton

Szlovákia hetedik legnagyobb városában kapacitása végéhez ért a kórház, ezért hűtőkocsit kellett rendelni a holttestek elhelyezésére – írja a szlovákiai magyar hírportál, az Új Szó. Vladislav Šrojta, a Nagyszombati Egyetemi Kórház igazgatója megerősítette, hogy a hűtőkocsit az ő kérésére rendelték. A hűtőkocsi 13,5 méter hosszú, mintegy 40 holttest tárolására elegendő.

Az egyre súlyosabb szlovákiai járványhelyzetre reagálva, Igor Matovič kormányfő egy helyi hírtévében azt mondta, mivel az érvényben lévő országos lezárás nem hozta meg a kívánt hatást, újra sor kerülhet a tömeges tesztelésre.

Szlovákiában már 205 ezer fölé emelkedett az igazoltan koronavírusos betegek száma, 2836-an haltak meg, több mint 144 ezren viszont meggyógyultak. Eddig összesen 1,295 millió PCR-tesztet végeztek el az országban.

2020 novemberében Romániában a nagyszebeni kórház is hasonló gondokkal küszködött. Akkor az orvosok kérték az egészségügyi tárcát, hogy feladataik ellátására biztosítsanak egy járványtani szempontból is megfelelő mobil konténert, amelyet azonnal meg is kapott a a kórház.