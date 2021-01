Hatvan aranyrudat adott el a feketepiacon Ahmed Ujahja, Algéria volt miniszterelnöke, amelyeket kenőpénzként kapott „egyes baráti országoktól" – írja a G7.hu.

Ujahja tárgyalását most vasárnap tartották Algériában,

A politikus nyolc éven át keresztül volt az ország miniszterelnöke.

Algériában 2019 tavaszán több százezer fős kormányellenes demonstrációkra került sor, ezek következtében végül lemondott Abd el-Azíz Buteflíka elnök, aki az országot 20 éven keresztül irányította.

Az elnök lemondása után, több magas rangú tisztviselő ellen is bűnügyi eljárást indítottak. Köztük volt Ujahja is, akit tavaly nyáron 12 év börtönbüntetésre ítéltek ugyan, de a döntést azóta a legfelsőbb bíróság megsemmisítette és csak most kezdődött meg az ismételt eljárás ellene.

A politikus ezen a tárgyaláson beszélt először arról, hogy honnan az az ötmillió dollár, amelyet a saját bankszámláján találtak a nyomozás során.

A politikus azt állította, hogy az Öböl-menti országok vezetőitől hatvan aranyrudat kapott ajándékba és ezeket a feketepiacon értékesítette.

Hozzátette továbbá, hogy minderről eddig azért nem számolt be, mert nem akarta rontani Algéria és „egyes baráti országok" viszonyát.

A bíróság vádja szerint Ujahja az így szerzett pénzen Buteflíka elnök újraindulását akarta volna finanszírozni.

Az egyelőre nem derült ki, hogy Ujahja pontosan mely országtól vagy vezetőtől kaphatta az aranyrudakat. A G7 szerint azonban feltételezhető, hogy Mohamed bin Zájedtől, az Egyesült Arab Emírségek koronahercegétől kaphatta az algériai miniszterelnök az aranyrudakat, akinek már korábban is voltak hasonló lépései az iszlám világon belül.