Türkmenisztánban nincs koronavírus, mégis elhunyt a fertőzésben egy zeneszerzőjük

Koronavírus-fertőzésben, 76 éves korában meghalt Redzsep Rejepov híres türkmén zeneszerző, pedig az országban – a hatóságok szerint – nincs jelen a fertőzés – írja a Szabad Európa.

A hírt Rahmet Rejepov, a zeneszerző Rigában élő testvéri közölte a Facebookon.

Türkmenisztán egyedi módon kezeli a koronavírus-fertőzést.

a türkmén hatóságok ugyanis már tavaly tavasz óta tagadják azt, hogy a betegség jelen lenne országukban,

sőt, még a "koronavírus" szó használatát is megtiltották az emberek számára.

Türkmenisztán ezáltal az egyetlen olyan közép-ázsiai nemzet, amely az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) eddig egyetlen koronavírus-fertőzöttről sem számolt be.

A világszervezet korábban már felszólította a türkmén kormány, hogy teszteljék koronavírusra a tüdőgyulladás-szerű tüneteket mutató betegeiket, de a kormány ettől is elzárkózott. Ugyanakkor néhány óvintézkedést ők is bevezettek, bár ezek szükségességét sem a koronavírussal, hanem a szomszédos országokból származó „káros por" érkezésével indokolták.

Az ország politikusai továbbra is tagadják a fertőzés jelenlétét, a lakosság köréből érkező jelentések azonban már több helyen is jelezték a járvány kitörését, valamint a kórházak telítettsége is egyre inkább nő.

Annak ellenére, hogy a koronavírus nincs jelen az országban, Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhammedow elnök nemrég azt állította, hogy sikerült megtalálnia a fertőzés ellenszerét.

Redzsep Rejepov zeneműveit több tucat olyan filmben és dokumentumfilmben használták fel, amelyeket még a szovjet korszakban, illetve a Szovjetunió 1991-es összeomlását és a Türkmenisztán függetlenségét követő időszakban forgattak.