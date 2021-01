Ingyenessé teszi az oltást állampolgárai számára Dél-Korea

Dél-Korea minden állampolgára számára ingyenessé teszi a koronavírus elleni oltást a februárban kezdődő lakossági oltókampányban – jelentette be az ázsiai ország elnöke hétfőn.

Az új évet köszöntő televíziós beszédében – írja az MTI – Mun Dzse In hozzátette, kormánya a „vakcinafüggetlenség” és a nemzetközi egészségügyi együttműködés jegyében továbbra is bátorítja, hogy az országnak legyen saját fejlesztésű vakcinája.

Jóllehet 2021-et a gyógyulás évének nevezte, rámutatott arra, hogy a pandémia következtében mélyült a társadalmi szakadék, nőtt az egyenlőtlenség, és reményét fejezte ki, hogy 2021-ben ezeket a bajokat is sikerül orvosolni.

Hazája külpolitikájáról azt mondta, kormánya Joe Biden megválasztott amerikai elnök beiktatását követően megerősíti kapcsolatait Washingtonnal, és tesz egy „utolsó kísérletet” a megrekedt Korea-közi párbeszéd újjáélesztésére is. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a Phenjannal folytatott béketárgyalások céljának egy mindkét fél számára előnyös együttműködést tekint. Leszögezte: továbbra is „bármikor, bárhol” hajlandók találkozni az észak-koreai küldöttekkel.

A mi kötelességünk, hogy háborúk és nukleáris fegyverek nélküli Koreai-félszigetet hagyjunk utódainkra

– szögezte le.

Phenjan és Szöul viszonya 2019-ben, a Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump most leköszönő amerikai elnök kudarccal végződő vietnami találkozója után vált ismét fagyossá. Mindazonáltal a múlt héten Kim Dzsong Un a Koreai Munkapárt kongresszusán elhangzott beszédében úgy vélte, Phenjannak jelentősen javítania kellene a külvilághoz fűződő kapcsolatain.

Mun Dzse In bejelentette azt is, hogy Szöul komolyan mérlegeli a csatlakozást a jelenleg tizenegytagú, Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség (CPTPP) elnevezésű szabadkereskedelmi megállapodáshoz, és hasonló megállapodásokat kíván kötni a Fülöp-szigetekkel, Kambodzsával és Üzbegisztánnal is. Eközben – tette hozzá – kereskedelmi tárgyalásokat folytat Kínával és Oroszországgal, illetve több latin-amerikai országgal.

Elemzők rámutatnak arra, hogy az elnök népszerűsége az elmúlt hónapokban csökkent, és ezt egyebek közt a járvány harmadik hullámának tulajdonítják.