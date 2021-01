Kim Dzsong Unt megválasztották a Koreai Munkapárt főtitkárává

Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt választotta hétfőn a Koreai Munkapárt kongresszusa a párt új főtitkárává - közölte a KCNA állami hírügynökség. A kommunista diktátor ezzel megszerezte magának a 2011-ben elhunyt apja, Kim Dzsongil halála óta betöltetlen tisztséget.

A KCNA szerint a pártkongresszus teljes mértékben támogatta Kim megválasztását „a forradalom vezetője, valamint az egység és útmutatás központjának" tisztségére.

Szakértők szerint a nagyrészt szimbolikus jelentőségű lépés célja, hogy jobban bebetonozza az eddig is egyeduralkodó Kim Dzsong Un hatalmát a kommunista országban, amelyben a hatalom a Kim család tagjai között öröklődik. 2012-ben a Koreai Munkapárt Kim Dzsong Ilt "örökös pártfőtitkárrá", fiát, Kim Dzsong Unt pedig első titkárrá nyilvánította.

A KCNA tájékoztatása szerint a párt egyben tisztújítást hajtott végre a nagy befolyással rendelkező Központi Bizottságban, amelynek része a Politikai Bizottság is. Úgy tudni, Kim Jo Dzsong - Kim Dzsong Un - húga, aki maga is magas tisztséget tölt be a pártban, nem szerepelt a Politikai Bizottságba beválasztottak listáján, ellentmondva megfigyelők várakozásainak.

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága szerint vasárnap késő este Phenjan belvárosában katonai díszszemlét tarthattak a Koreai Munkapárt nyolcadik kongresszusa alkalmából a Kim Ir Szen téren. A közlemény hangsúlyozta, hogy Dél-Korea és az Egyesült Államok hadserege nyomon követi a történéseket, számba véve azt a lehetőséget, hogy a tevékenység egy katonai parádé próbája is lehet.

Észak-Korea utoljára október 10-én tartott díszszemlét a Koreai Munkapárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából, egyéb fegyverek mellett egy új interkontinentális ballisztikus rakéta és egy tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta bemutatásával.