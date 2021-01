Angela Merkel problémásnak tartja, hogy a Twitter határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök fiókját, mert a vállalat úgy véli, fennáll annak a veszélye, hogy további erőszakot szít, miután feltehetőleg üzenetei hatására tüntetők megrohamozták a washingtoni Capitoliumot a múlt héten – jelentette ki Steffen Seibert, a német kancellár szóvivője hétfőn.

Steffen Seibert elmondta, hogy az internetes közösségi oldalak működtetőinek

hatalmas a felelősségük, hogy a gyűlölet, a hazugságok és az erőszakra való felbujtás ne mérgezze meg a politikai kommunikációt.

A szóvivő helyesnek nevezte a fellépést, például a problémás tartalmak megjelölését, ugyanakkor kiemelte, hogy

a szabad véleménynyilvánítás „elemi fontosságú” szabadságjog.

Steffen Seibert leszögezte, hogy ezen alapvető jogot csak a hatályos törvények által meghatározott kereteken belül lehet korlátozni, nem a közösségi oldalak vezetésének döntése alapján.

Ebből a szempontból nézve a kancellár problémásnak tartja az amerikai elnök fiókjainak tartós blokkolását

– hangsúlyozta a német kancellár szóvivője.

Ahogy az Index is beszámolt róla a Twitter múlt pénteken határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump fiókját, mert az oldal üzemeltetői szerint fennáll annak a veszélye, hogy további erőszakot szít, miután feltehetőleg üzenetei hatására tüntetők megrohamozták a Capitoliumot. A még hivatalban lévő elnököt a Facebookról és az Instagramról is letiltották a napokban hasonló okokból legalább utódja, Joe Biden január 20-i beiktatásáig, illetve a Twitch és a Snapchat is elérhetetlenné tette az oldalát.