Megtisztelőnek tartja, de inkább nem veszi át Trumptól a kitüntetést a sztáredző

A capitoliumi zavargások miatt nem veszi át az Elnöki Szabadság Érdemrendet Donald Trump távozó amerikai elnöktől Bill Belichick – tudósít a BBC.

A New England Patriots edzője, aki köztudottan nagy Trump követő hírében állt idáig, sőt barátjának is nevezte őt, most azt írta közleményében, hogy a kitüntetést megtisztelőnek tartja, de a washingtoni események okán azt a döntést hozta, hogy nem veszi át az érdemrendet.

BELICHICK hat Super Bowl-győzelmet hozott a Patriotsnak és az NFL történetének egyik legsikeresebb edzőjének tartják.

Az elnöki érdemrend azokat a személyeket ismeri el, akik kiemelkedően hozzájárultak Amerika biztonságához vagy nemzeti érdekeihez.

2019-ben a díjat a golfozó Tiger Woods, valamint Rush Limbaugh rádiós kapta, posztumusz pedig Elvis Presley-nek ítélték oda.