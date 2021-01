Bíróság elé áll a világ legerősebb maffiaszervezetének több száz tagja

A dél-olasz 'ndrangheta bűnszervezet több mint háromszáz tagjának bírósági tárgyalása kezdődik meg Lamezia Termében szerdán. A perben a világ legerősebbnek tartott maffiája által elkövetett bűncselekményeket, valamint a szervezet politikai és üzleti kapcsolatrendszerét akarják feltárni – írja az MTI.

Mint írják, az olaszországi szervezett bűnözés történetének második legnagyobb pere indul a 'ndrangheta bölcsőjeként ismert Calabria tartományban szerdán. Rendkívülinek számít, hogy ugyanannak a bűnszervezetnek több száz tagját egyszerre állítják bíróság elé. Ehhez hasonló pert több mint harminc évvel ezelőtt, 1986-ban a Cosa Nostra szicíliai maffiaszervezet tagjai ellen rendeztek Palermóban.

Most 325 bűnöző, politikus, vállalkozó ül a vádlottak padján. A zárt ajtók mögötti tárgyalás a Lamezia Terme városában direkt erre az eljárásra épített, háromezer négyzetméteres bunkerteremben zajlik majd.

A per a „Rinascita (újjászületés) Scott" nevet kapta, jelképezve, hogy „Olaszország le akar számolni a szervezett bűnözéssel" – jelentette ki Nicola Gratteri ügyész. Az elnevezés egyúttal emléket állít Sieben William Scottnak, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) Olaszországban is aktív egykori nyomozójának. A bírósági eljárás hosszúnak ígérkezik, több mint kilencszáz tanú meghallgatásával. Közöttük 58 egykori bűnöző is vallomást tesz, akik az igazságszolgáltatással való együttműködés útját választották. Az eljárás a koronavírusjárvány-korlátozások is lassítani fogják.

A calabriai bűnszervezet elleni hatósági akciót vezető Nicola Gratteri, aki harminc éve védelem alatt él, a sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy a

'ndrangheta a jelenkor legerősebb és legveszélyesebb bűnszervezetének számít, mivel minden kontinensen jelen van, és kézben tartja az Európába érkező kokainszállítmányok monopóliumát.

Gratteri hangoztatta, hogy a dél-olasz családi klánokra épülő szervezet gyökerei a mai napig Calabriában vannak, de a 'ndrangheta éppúgy otthon van Milánóban, mint Svájcban, Németországban és Bulgáriában is. Hozzátette, jól ismeri a 'ndrangheta felépítését és gondolkodásmódját, mivel ő maga is calabriai,

gyerekként együtt játszottam a klánvezérek gyerekeivel.

A szicíliai maffiát és a nápolyi camorrát rég maga mögött hagyó 'ndrangheta átszövi az általa ellenőrzött térség egész gazdaságát az építőipartól a vendéglátáson át az idegenforgalomig. Jelentős érdekeltségekkel bír az energiaiparban, és nem maradt távol az Európai Unió és az olasz állam finanszírozta calabriai migránstáborok üzemeltetésétől sem.

Calabriában sajnos ritkaságnak számít az olyan közjegyző, könyvelő, mérnök, orvos, ügyvéd, akinek volt ereje ellenállni a 'ndranghetának,

– írta az Il Fatto Quotidiano napilap.