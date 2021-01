Cikkünk folyamatosan frissül!

232-197 arányban a washingtoni szövetségi képviselőház szerdán megszavazta a határozatot Donald Trump alkotmányos elmozdításáról, az úgynevezett impeachmentről. Ő az első elnök az Egyesült Államok történetében, akivel másodszor is megtörténik ez.

A dokumentum szövege szerint Donald Trump lázadást szított, és folyamatos veszélyt jelent a nemzetbiztonságra, a demokráciára, illetve az alkotmányra, és amit tett, teljes összeférhetetlenségben áll a kormányzás és a jogállamiság alapelveivel.

Az egyszerű többséget igénylő képviselőházi szavazás után a szenátusnak kétharmados többséggel kell döntenie és kimondania, hogy Donald Trumpot váltsák le, de

Utóbbit a szenátusnak kellene kimondania egy önálló, de már csak feles többséget igényló határozatban. Ez még soha nem történt meg az Egyesült Államok történetében, a szenátus még soha nem szavazta meg hatalmon lévő elnök leváltását, és csak bírókat tiltott el hivatalviseléstől. Donald Trump az elnöki nyugdíját is csak akkor veszíti el, ha a szenátus a leváltásáról szavaz.

A szenátus január 19-ig biztosan nem dönt az ügyről – jelezte Mitch McConnell szenátusi elnök hivatala. Donald Trump hivatalosan már csak egy hétig, a megválasztott elnök, a demokrata Joe Biden január 20-i beiktatásáig maradhat hivatalban.

A szerdai képviselőházi szavazásig hosszú út vezetett egészen attól, hogy Donald Trump mostanáig sem hajlandó elismerni a vereségét a novemberi elnökválasztáson az alkotmányos elmozdítás közvetlen kiváltó okáig, a január 6-i zavargásokig a szövetségi törvényhozás, a Capitolium épületkomplexumában.

Ma a képviselők ugyanabban az ülésteremben szavaztak, amelyből Donald Trump hívei miatt menekülniük kellett egy héttel ezelőtt.

Előzőleg kilenc republikánus képviselő jelezte, hogy biztosan támogatni fogja a távozó elnök ellen indított mostani eljárást. Elsőként John Katko emelt szót ez ügyben, aki úgy vélte, Donald Trump felelőssége nem elhanyagolható a kongresszus épülete ellen intézett támadásban. A legkeményebb szavak Liz Cheney-nek, Dick Cheney volt republikánus alelnök, korábbi védelmi miniszter lányának száját hagyták el, aki arról beszélt, hogy szerinte nem került volna sor a Capitolium ostromára, ha Donald Trump nem lázítja fel a tömeget.

– jelentette ki. Rajtuk kívül előre felsorakozott az impeachment mellett Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger, Anthony Gonzalez, Tom Rice, Peter Meijer, Dan Newhouse és Fred Upton republikánus törvényhozó. Egy tizedik, David Caladao a voksával tudatta, hogy Donald Trump leváltása mellett foglal állást. Kevin McCarthy republikánus frakcióvezető úgy fogalmazott, hogy bár személyesen ellenzi a felelősségre vonást, formálisan nem fog lobbizni ellene a frakció tagjainál, vagyis hallgatólagosan ő is értésre adta, hogy elhatárolódik Donald Trumptól.

Korábban még nem volt példa arra, hogy a saját pártjából ilyen sok képviselő támogassa egy elnök alkotmányos elmozdítását. Az eddigi rekordot a Bill Clinton leváltására szavazó hat demokrata képviselő tartotta az 1998-as szavazáson.

