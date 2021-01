Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában

Szigorú országos karantént vezetnek be Portugáliában péntektől a koronavírussal fertőzött emberek számának hirtelen emelkedése miatt – idézte az MTI António Costa portugál miniszterelnök szerda esti bejelentését az RTP közszolgálati televízió műsorában.

A szigorított karantén hasonlít ahhoz, mint amit a délnyugat-európai országban vezettek be a járvány kitörésének kezdete idején. Az emberek péntektől csak élelmiszervásárlás és munkavégzés céljából, illetve egészségügyi indokokból hagyhatják el otthonaikat.

A miniszterelnök szerint az intézkedés egyelőre egy hónapig lesz érvényben, ugyanakkor 15 nap múlva felülvizsgálhatják.

Ne gondoljanak a kivételekre, hanem az egyszerű főszabályra, mindannyiunknak otthon kell maradni

– hangoztatta Costa, aki szerint a vírus első hulláma idején bevezetett karanténnal szemben az iskolák most nyitva tarthatnak. Az embereknek viszont lehetőség szerint távmunkában kell dolgozniuk. A kormányfő kiemelte, hogy a labdarúgó-mérkőzések is folytatódhatnak, igaz, nézők nélkül. A nem létszükségleti cikkeket árusító üzleteknek viszont be kell zárniuk.

Veszélyes időket élünk, de növekvő reménnyel

– mondta Costa egyrészt a fertőzöttek nagy számára, másrészt az oltókampány megindulására utalva. Portugáliában november 9. óta van érvényben egészségügyi veszélyhelyzet, de a karácsonyi ünnepekre enyhítettek a korlátozásokon, majd az év végére ismét szigorítottak. A veszélyhelyzetet a parlament január végéig elsöprő többséggel meghosszabbította.

A mintegy tízmillió lakosú délnyugat-európai országban az utóbbi 24 órában 10 566 új fertőzöttet azonosítottak. A Publico helyi hírlap szerint ez újabb szomorú rekord. Portugáliában eddig 507 108 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 8236-an elhunytak a kórban.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legutóbbi adatai szerint az elmúlt két hétben 100 ezer lakosra átlagosan 517 újabb eset jutott Portugáliában.