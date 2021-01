Összehívja a WHO a vészhelyzeti bizottságát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összehívja csütörtökön vészhelyzeti bizottságát – közölte a WHO szerdán este Genfben. A szakértői testület ülését a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb mutációinak gyors terjedése miatt kellett a tervezettnél két héttel korábban összehívni.

A jelenlegi járványhelyzet megvitatása mellett terítékre kerül az oltási bizonyítványok és a vírustesztek ügye is az utazók esetében. Az ülést követően a bizottság ajánlásokat tesz közzé a WHO és a tagállamok számára. Az utóbbi hetekben a koronavírus két – jóval fertőzőbb – angol, továbbá dél-afrikai variánsa is elterjedt a világ legalább ötven országában – írta az MTI.

Emellett Japán vasárnap jelentette be, hogy vírus egy további mutációját azonosították, amely eredetileg a brazil Amazonas-őserdő vidékéről származhat. Egyelőre nem tudni, hogy mennyivel alacsonyabb vagy magasabb a fertőzőképessége az eddig ismert variánsoknál.