Ausztriában is terjed a brit mutáns, tovább szigorít a kormány

Az új koronavírus-mutációk Ausztriában is megjelentek, ezért újabb szigorításokat vezetnek be − jelentette be vasárnap Sebastian Kurz osztrák kancellár.

Február 8-ig biztosan fenntartják a szigorú korlátozásokat.

A másfél méteres távolságtartás előírt mértéke ezentúl két méter lesz, illetve mindenkinek FFP2 maszkokat kell viselnie: a boltokban és a tömegközlekedésen január 25-től nem fogadják el a hagyományos maszkokat − írja az ABC.



A kancellár szerint a mostani enyhítés „hanyagság” lenne, és az a cél, hogy február 8-tól, szigorú szabályok mellett ugyan, de kinyissák az üzleteket és a szalonokat. A turizmus biztosan nem indul újra a következő hónapokban, a hotelek is zárva maradnak. Az éttermek márciusi nyitásáról egy hónap múlva fognak dönteni.

A csökkenő járványügyi adatok ellenére még lejjebb kell szorítani a számokat, mielőtt a brit mutáció agresszívebb terjedése ellehetetlenítené az egészségügyi rendszert

– magyarázta a döntést a kancellár, hozzátéve: annak semmi értelme, hogy egyszer bezárnak, kinyitnak, majd újra bezárnak. Ezért döntöttek inkább a zárlat mellett. Jelenleg mindenkinek, aki külföldről belép Ausztriába, interneten regisztrálnia kell, és a határellenőrzésnél negatív PCR-tesztet bemutatnia. Emellett az Egyesült Királyságból és Dél-Afrikából érkező repülőgépek január 24-ig nem szállhatnak le az országban.

Csupán az alábbi országokból érkező utasoknak nem kell karanténba vonulniuk a belépést követően:

Ausztrália

Finnország

Görögország

Izland

Japán

Új-Zéland

Norvégia

Szingapúr

Dél-Korea

Vatikán

A kormány továbbra is támogatja a rövidített munkaidőt és – ahol csak lehetséges – az otthonról történő munkavégzést. A sí- és korcsolyapályák – minden kritika ellenére – továbbra is nyitva tarthatnak a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása és még szigorúbb ellenőrzésük mellett.

Ausztriában az elmúlt napon 1267 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 393 778 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 1963, az intenzív kezelésre szorulók 328-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 29-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 7082-re emelkedett.