Bajorországban törvény írja elő, milyen maszkot lehet viselni a boltokban és a buszokon

Január 18-tól Bajorországban kötelezővé tették az FFP2 típusú orvosi maszk viselését boltokban, tömegközlekedésben, de a szállítmányozóknak is előírják a viselését - írja a trans.info, a fuvarozók szaklapja. A portál úgy tudja, hogy Hollandiához hasonlóan mától a német tartományban sem mindegy, mi fedi az arcukat azoknak a kamionsofőröknek, akik a ki-be rakodásban is részt vesznek. Markus Söder bajor miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a boltokban piacokon, de még a régió helyi közösségi járatain is FFP2-es maszkot kell hordani. A kötelező érvényű rendelkezés taxikra, bérautókra is vonatkozik.

A holland közúti árufuvarozási szövetség a Twitteren tájékoztatott arról, hogy az üzletekbe berakodó vagy kirakodó sofőröknek, január 18-tól szintén FFP2 kategóriájú maszkot kell viselniük. A szövetség feltételezése szerint a benzinkutak is a rendelet hatálya alá fognak tartozni.

Az FFP2 (KN95) légzésvédelmi arcmaszkban levő speciális szűrőrétegek segítenek megakadályozni a kórokozók belélegzését. Már kialakult betegségnél meggátolja a továbbfertőzést, jobban zár, mint a pamut vagy textil maszkok.