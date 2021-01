Felcsaptak a lángok, biztonsági fenyegetés miatt lezárták a washingtoni Capitoliumot

Cikkünk folyamatosan frissül!

Két nappal a megválasztott elnök, a demokrata Joe Biden beiktatása előtt biztonsági fenyegetés miatt lezárták a washingtoni szövetségi törvényhozás, a Capitolium épületét. Szemtanúk szerint az épület felett füst gomolyog, a helyszínre a tűzoltókat riasztották. Úgy tudni, hogy egy híd alatt csaptak fel a lángok. Egyelőre nem világos, hogy a tüzet mi okozta.

A washingtoni fővárosi tűzoltóság később azt tweetelte, hogy a tüzet sikerült eloltani, az incidensben senki nem sérült meg.

#DCsBravest responded to an outside fire in the 100 block of H St SE that has been extinguished. There were no injuries. This accounts for smoke that many have seen.