Brit csavar – Anglia új oltási tervet fontolgat

Nagy-Britanniában is elégedetlenek a hatóságok az oltási ütemmel, annak ellenére, hogy a szigetország a lakosságához mérten és a beadott oltások számában is a világon az egyik legjobb pozícióban van. Mivel a Pfizer koronavírus-vakcinájáról hitelt érdemlő, lektorált és független forrásból megerősített adatok mutatják, hogy már az első oltás után is ad legalább valamennyi védelmet, ezért a britek új oltási tervet dolgoztak ki, miszerint

ahelyett, hogy a két oltás által nyújtott szinte teljes, 95 százalékos védelem elérését próbálják megvalósítani, inkább minél több embernél szeretnének legalább részleges védelmet elérni.

Ezért a második dózisok beadása helyett arra törekednek, hogy minél többen kapjanak legalább egy adagot, így szélesebb körnek legyen legalább részleges védelme a vírus ellen, a több embert érintő, de magasabb védettség helyett.

Az egyik legrangosabb orvosi szaklapban, a New England Journal of Medicine-ben 2020 decemberében publikált tanulmány szerint a Pfizer és a BioNTech oltása az első dózis beadása után is már 52 százalékos védelmet nyújt a koronavírus által okozott megbetegedés ellen. Már ennek alapján is minimum megfontolásra érdemes a brit elképzelés.

A dolog azonban ennél bonyolultabb. A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint ugyanis,

ha csak azokat vesszük figyelembe, akiknél már eltelt legalább 14 nap az első oltás óta, de még nem kapták meg a második oltást, akkor a Pfizer-vakcina által nyújtott védettség aránya már 89 százalék.

Teljesen logikus ez a megközelítés, mivel ennél hamarabb nem is várható semmilyen érdemi hatás a védőoltástól. Az immunitás kialakulásához ugyanis idő kell, és a szükséges időt a legtöbb szakértő 14–21 napra teszi az oltás beadása után, ami nemcsak a koronavírus elleni vakcinák, hanem gyakorlatilag valamennyi oltás esetében így van. 89 százalékos a védettség tehát, ha csak az első adag utáni 14. és 21. nap közötti adatokat nézzük.

Ennél is érdekesebb, ha az első oltás utáni 14. naptól a második oltás utáni 7. napig követjük a számokat: itt ugyanis még a második oltás hatása szinte biztosan nem következett be, ha van védettség, akkor az még az első oltásból származik. Nos, ha így vizsgáljuk az adatokat, akkor már 92 százalékos védettség jön ki az első oltás hatásaként. Ennek fényében abszolút logikus Nagy-Britannia oltási bizottságának (JCVI) az állásfoglalása, miszerint

több értelme van annak, ha minél többen megkapják legalább az első oltást, ahelyett, hogy ehhez viszonyítva az emberek fele kapja meg mindkét adagot.

Maga a gyártó egyébként óva int ettől az elmélettől, nem feltétlenül azért, mert téves lenne, hanem mert, mint az ugyancsak rangos British Medical Journal is megírta január 6-i kiadásában, nincs arra adat jelenleg, hogy az első oltás által adott védettség tartós lenne, ezért továbbra is javasolják az emlékeztető oltás beadását, az eredeti menetrend szerint.

Megszólalt az ügyben az EU gyógyszerhatósága, az EMA is. Szerintük a második adag beadásának legkésőbb az első oltás beadása után 42 nappal kell bekövetkeznie. Ellenkező esetben a forgalomba hozatali engedély érvényét veszti, és úgynevezett off label, vagyis nem hivatalos használatnak minősül az oltás ily módon történő beadása. Nagy-Britannia viszont már nem az EU tagja... A Guardian tudósítása szerint Németország az EMA állásfoglalása ellenére szintén vizsgálja a kérdést, ahogyan Dánia is. A világ kísérleti laboratóriuma tehát immár Nagy-Britannia.

A szerző klinikai immunológus szakorvos.

Borítókép: Koronavírus elleni vakcina beadására várakozók az angliai Hertfordshire megyei Stevenage város konferencia-központjában létesített oltóközpont előtt 2021. január 11-én. MTI/EPA/Pool/Joe Giddens