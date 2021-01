Meghaladta az elhunytak száma a 90 ezret az Egyesült Királyságban

A keddi adatok szerint meghaladta a 90 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Nagy-Britanniában.

A brit egészségügyi minisztérium kedd este közzétett napi összesítése alapján az elmúlt 24 órában 1610 halálesetről érkezett jelentés.

Ez a legmagasabb, egy nap alatt regisztrált halálozási szám a nagy-britanniai koronavírus-járvány kezdete óta, jóllehet nem feltétlenül azt jelenti, hogy a kedd este zárult 24 órában haltak meg ennyien az új koronavírus okozta Covid-19 betegségben.

A szakértők ugyanis rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a hétvégi, korlátozottabb összesítésekből kimaradó járványügyi adatokat általában a következő hét első napjainak adatismertetései tartalmazzák.

A kedd este közölt halálozási adat viszont azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában eddig 91 470 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak a kormány számítási módszertana szerint, amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belüli haláleseteket veszi figyelembe. A világ országai közül csak az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában és Mexikóban haltak meg többen a Covid-19 betegség szövődményeiben, mint a briteknél.

Az egészségügyi tárca azt is közölte, hogy az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma immáron „folyamatszerűen és jelentősen" csökken.A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a kedd estével zárult 24 órában országszerte 33 365 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki.

Ez jelentős csökkenés, a hónap első felében ugyanis minden nap még messze 60 ezer felett, nem egyszer 70 ezer közelében járt a tesztekkel újonnan azonosított fertőzések száma.

A kedden zárult egy hétben 302 802 új koronavírus-fertőzést mutattak ki országosan, 86 770-nel, 22,3 százalékkal kevesebbet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.

A minisztérium közölte továbbá azt is,

hogy már csaknem 4,3 millióan megkapták a koronavírus elleni oltás első dózisát.

A brit egészségügyi minisztérium keddi adatismertetésében közölte azt is, hogy az előző este zárult 24 órában 204 076 embert oltottak be a koronavírus elleni vakcinával. Így 4 266 577-re emelkedett azoknak a száma, akik a nagy-britanniai oltási kampány december 8-ai kezdete óta az első dózist megkapták.A második adagot eddig 456 866 embernek adták be, így a beadott első és második adagok száma átlépte a 4,7 milliót.

A brit kormány azonban nemrégiben arra helyezte át a hangsúlyt, hogy a különösen a veszélyeztetett lakossági csoportokban minél többen a lehető leghamarabb hozzájussanak az első adag vakcinához.

Emiatt a második adag beadása sok esetben az első dózis után legkésőbb három hónappal következhet be a gyártók által javasolt három hét helyett.

A brit kormány hivatalosan meghirdetett célja az, hogy őszre a teljes felnőtt brit lakosság részesüljön a koronavírus elleni vakcinában.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) eddig a Pfizer-BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináinak forgalmazását engedélyezte. Az oltási kampány egyelőre első két közös fejlesztésű oltóanyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakcinája várhatóan tavasszal érkezik meg a britekhez.

Hétszeres halálozás, gyakoribb visszakerülés

A britek délután közölték egy új kutatás eredményét, amely szerint a koronavírusból felgyógyult pácienseket jóval gyakrabban kell visszaszállítani, mint másokat, illetve a betegségbe is gyakrabban halnak bele a covid, mint más betegségekbe – írja az MTI.

A kutatás szerint a betegek közel 30%-át pár hónappal később vissza kell szállítani a kórházba. Ezzel a Covid-19-cel kezelt páciensek visszakerülési aránya 3,5-szer nagyobb más betegségekénél,

a halálozási arányuk pedig hétszer magasabb, mint a többi, kórházban kezelt betegé – állítják.

A kutatás során vizsgált 47 780 koronavírusos páciens 29,4 százaléka került vissza a kórházba az első hazaengedését követő 140 napon belül, 12,3 százalékuk meghalt.

Vagyis a kórházból hazaengedettek csaknem egyharmada öt hónapon belül ismét kórházi kezelésre szorult, és csaknem minden 8. beteg elhunyt – állapította meg a tanulmány.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a 70 évnél fiatalabbaknál magasabb bizonyos belső szerveknél kialakuló problémák kockázata a hazaengedést követően.

Egyelőre nincs általános megegyezés az úgynevezett „hosszú lefolyású koronavírus-fertőzés" hatásairól, de a tudósok egyre több bizonyítékkal rendelkeznek róla. Ezt a fogalmat azoknál az eseteknél használják, melyeknél a betegség akut fázisán túl is hosszú távú életminőségromlás figyelhető meg.

A brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint az Angilában koronavírus-fertőzésen átesettek egyötöde tapasztalt tüneteket öt héttel a fertőzés után, felük pedig legalább 12 héten át.

A kórházból hazakerülés után tapasztalható betegségek – légzőszervi problémák, diabétesz, szív-, máj- és veseproblémák – kockázata jóval magasabb volt, mint a megfigyelt kontrollcsoporté. A rizikó szintén magasabb a fiatalabbaknál és az etnikai kisebbséghez tartozóknál, mint a 70 évesnél idősebb európaiaknál – közölték.

A betegségről és a terápiákról szerzett egyre több információnak köszönhetően ugyanakkor nagy mértékben csökkent a Covid-19-cel kórházban kezelt páciensek halálozási aránya – mondta a kutatásban résztvevő Kamlesh Khunti, a Leicesteri Egyetem professzora.