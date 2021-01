Megúszhatják az olaszok az újabb kormányválságot

Az előrejelzések szerint bizalmat szavaznak ma az olasz szenátusban Giuseppe Conte kormányának, így tovább folytathatja a kormányzást az olasz miniszterelnök – írja a Reuters.

Az olasz felsőházban ma bizalmi szavazást tartanak, ennek eredményén is múlhat az, hogy Giuseppe Conte és kormánya folytatni tudja-e munkáját vagy sem, bár a miniszterelnök a hétvégén úgy nyilatkozott, hogy parlamenti többség nélkül is megkísérelné ezt.

A kormányfő a mai szavazás előtt arra kérte a független szenátorokat, hogy a járványra való tekintettel szavazzanak bizalmat neki és ne taszítsák még mélyebb válságba olaszországot.

Giuseppe Conte a szenátusban többé-kevésbé azt a beszédet ismételte meg, amelyet a képviselőházban is mondott. Ebben a parlament támogatását kérte a kormányzás folytatásához, illetve hangoztatta, hogy az egészségügyi és gazdasági vészhelyzetben a politikai stabilitás hiánya „lakossági haraghoz és erőszakhoz" vezethet.

A Reuters értesülései szerint a mérleg nyelvét alkotó független szenátorok ennek a kérésnek eleget fognak tenni.

Ugyanakkor többségük nem fog igennel szavazni a voksolás során, hanem csak tartózkodni fog a kérdésben, így Conte kabinetje kisebbségi kormány marad.

A parlamenti többség híján a törvényhozás tekintetében továbbra is meglehetősen nehéz lesz a Conte-kormány helyzete, illetve gyakorlatilag a szakadék szélén fognak táncolni a kormányzásuk következő hónapjaiban.

A kérdőjeles helyzetet az eredményezte, hogy a múlt héten Matteo Renzi bejelentette, hogy kivonja pártját Conte kormánykoalíciójából.

Indoklása szerint a kormányzat nem tartotta be a demokratikus szabályokat és nem kezelte megfelelően a járványt sem.

Az olasz alsóház még hétfőn támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, az eredményt azonban most még a szenátusnak is meg kell erősítenie. A szavazás este 7 órakor lesz, a szenátus előkészítő ülése még jelenleg is zajlik.

Poltikai elemzők egyetértenek abban, hogy ha a Conte-kormány helyén marad ma, a miniszterelnöknek akkor is minél gyorsabban bővítenie kell a koalíciót a stabil kormányzás biztosítására.