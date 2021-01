Joe Biden az Egyesült Államok történetében a legtöbb, 81,2 millió szavazattal választották meg elnöknek. A 78 éves elnök John F. Kennedy óta a második katolikus államfő, aki már a beiktatása után tizenhét elnöki rendelet aláírásával készül, melyeknek egy része megsemmisítik elődje korábbi rendelkezéseit. Ezek lesznek a fontosabb intézkedések.

Egészségügy

Elrendeli az Egészségügyi Világszervezetbe (WHO) történő kilépés folyamatának felfüggesztését, aminek keretében kinevezi Dr. Anthony Faucit a világszervezetbe delegált küldöttség vezetőjének, aki a tervek szerint már csütörtökön felszólal az Egyesült Államok képviseletében a WHO végrehajtó tanácsában. Faucit egyébként már felkérte egészségügyi főtanácsadójának is.

Ha már az egészségügynél tartunk, Biden 100 napig kötelezővé teszi a maszkviselést a szövetségi intézményekben, és kéréssel fordul az ország államaihoz, hogy tegyék magukévá az intézkedést.

Létrehoz egy munkacsoportot, amely a koronavírus-járvány elleni védekezés koordinálásáért felel majd. A testület vezetője közvetlenül az elnöknek fog felelni.

A járvány okozta gazdasági nehézségek miatt nehéz anyagi helyzetbe kerülők érdekében március végéig meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot, és haladékot ad szeptemberig a diákhitel-törlesztőknek is. Egyébként Biden már belengetett egy 1,9 billió dolláros gazdaságélénkítő-csomagot is, amelyből az országos oltási programot finanszíroznák. Az új elnök azt szeretné elérni, hogy hivatali idejének első 100 napján 100 millió ember kapja meg a vakcinát.

Klímavédelem

Biden elrendeli a párizsi klímaegyezménybe történő visszatérést, amelyre még elődje adott utasítást. A klímavédelem jegyében visszavonja az Egyesült Államokat és Kanadát összekötő, amerikai őslakosok földjein áthaladó Keystone XL kőolajvezeték építési engedélyét, és utasítja a környezetvédelmi ügynökségeket, hogy vizsgálják felül Trump intézkedéseit, melyek hátráltatják a klímaváltozás elleni küzdelmet.

Emellett moratóriumot rendel el az Alaszkai Természetvédelmi Rezervátum területén engedélyezett kőolaj- és földgázkitermelési fejlesztésekre.

Diszkrimináció, egyenlőség

Az új elnök feloszlatja a Trump által létrehozott 1776 Bizottságot, melynek a „hazafias oktatási programterv" kidolgozása volt a feladata. Utasítja az illetékes hatóságokat, hogy vizsgálják meg tevékenységüket a faji egyenlőség biztosítása érdekében az oktatásban.

A szexuális beállítottság és a nemi indentitás alapú munkahelyi diszkrimináció megszüntetése ellen is rendeletet ad ki.

Bevándorlás

A bevándorlás kérdésének tekintetében is más utat választ, mint elődje. Először is leállítja a mexikói határfal építését, majd visszavonja a muzulmán országokat érintő beutazási tilalmat, megerősíti a bevándorló gyerekek jogait védő kormányzati politikát, és visszavonja a bevándorlásügyi hatóságok megerősítését szolgáló intézkedéseket.

