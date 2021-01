Szerdán Madrid belvárosában gázrobbanás következtében összedőlt egy templomhoz tartozó épület, José Luis Almeida polgármester a helyszínen nyilatkozva újságíróknak azt nyilatkozta, hogy legkevesebb két halálos áldozat és több sérült van.

A robbanás a belváros La Latina negyedében következett be, a polgármester tájékoztatása szerint vélhetően gázszivárgás okozta – írja az MTI.

A madridi érsekség tulajdonában lévő hat emeletes épület teteje, homlokzata és több oldalfala teljes egészében leomlott. Az ingatlanban irodák, tárgyalótermek és három lakás található.

A building has been completely destroyed in a massive explosion, Madrid, Spain.pic.twitter.com/rrJdgXxdXg

