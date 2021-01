Támogatást kap a francia államtól a Eurostar vonattársaság

Segítséget nyújt a Eurostar vasúttársaságnak a francia állam, de a brit kormánnyal is folynak tárgyalások annak érdekében, hogy a 2002 óta önállóan működő, Londont Párizzsal és Brüsszellel összekötő vasúti fuvarozócég a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt ne dőljön be. A Eurostar anyagi helyzetét a korlátozások mellett a brexit is megrengette – írja a Euronews.

A Eurostar szerelvényei kapacitásuk csak tíz százalékán közlekednek, ma is csak egy retúrjáratot indítottak, mondta Jean-Pierre Farandou, a francia állami vasúttársaság (SNCF) vezérigazgatója. A Eurostar azt kéri, hogy a légitársaságokhoz hasonlóan hozzájuthasson kölcsönökhöz, valamint átmenetileg csökkentsék a díjakat, amelyeket azért fizet, hogy elérhetővé váljon számára az Egyesült Királyság egyetlen nagysebességű vasúti pályája.

A Csalagúton át közlekedő gyorsvonat négy országon át közlekedik, és abban reménykednek, hogy ezek az országok a jövőben egyeztetni fognak egymással, hogy a járvány miatti utazási korlátozásokat enyhítsék.