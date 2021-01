Több mint hétezren kaptak a második vakcinából Csehországban

Csütörtökig 155 ezer ember kapott már koronavírus elleni vakcinát Csehországban, közülük 7200-an már a második adagot is megkapták − közölte Jan Blatny cseh egészségügyi miniszter csütörtökön.

Az MTI beszámolója szerint az országban először az egészségügyben dolgozókat és az idősotthonokban lakókat oltják be. A szociális intézményeken kívül élő 80 év felettiek is regisztrálhatnak oltásra. A miniszter szerint csütörtök reggelig 173 ezer személyt jelentkezett be.

Az egészségügyi tárca szerint januárban 347 ezer, februárban 272 ezer, márciusban pedig 662 ezer személy beoltását tervezik.

Csehország eddig több mint húszmillió vakcinára kötött szerződést, és megerősítette, hogy a Pfizer és a BioNTech cégek a következő hetekben csökkentik szállításaikat, amely lassítani fogja az oltási folyamatot az egész országban − mondta az egészségügyi miniszter.

Csehországban január 22-ig szükségállapot van érvényben. A kormány azt kérte a képviselőháztól, hogy ezt egy hónappal hosszabbítsák meg. Bár a járványhelyzet az utóbbi napokban ismét mérsékelten javult, a kormány nehezen hajlik az enyhítések felé, ezt a kórházi betegek számának alakulásától teszik függővé. A csütörtök reggeli hivatalos kimutatások szerint kórházban mintegy 6400 személy fekszik Covid–19 diagnózissal, közülük mintegy ezer ember állapota súlyos. Az adatok a helyzet mérsékelt javulásáról tanúskodnak.