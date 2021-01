Angela Merkel a német–amerikai együttműködés javulását reméli

Javulhat a német–amerikai együttműködés az Egyesült Államok elnöki tisztségében történt váltás révén − mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben.

A kancellár az MTI értesülései szerint a rendkívüli nemzetközi sajtóértekezleten kifejtette, hogy az új washingtoni vezetéssel az előző négy évhez képest „a közös meggyőződések szélesebb alapjára” lehet építeni az együttműködést.

Az új elnök első döntésével máris megnyílt a közös munka folytatásának lehetősége az ENSZ egészségügyi szervezetében (WHO) és a párizsi nemzetközi klímavédelmi egyezmény keretében

− hangsúlyozta Angela Merkel, hozzáfűzve, hogy „valószínűleg a migráció kérdéseiben is hasonlóbbak a vélemények”.

Mindez azonban nem változtat azon, hogy az Európai Uniónak az eddiginél nagyobb felelősséget kell vállalnia katonai és diplomáciai ügyekben és számos más területen is, és az is biztos, hogy a Biden-adminisztrációval is „lesznek viták”