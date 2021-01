László Attila: Romániában év végére oltható be 10 millió ember

László Attila szenátor szerint eléggé optimista forgatókönyv, hogy Florin Cîțu román kormányfő azt jelentette be: szeptemberig 10 millió román állampolgár beoltását tervezik koronavírus ellen. A szenátor hozzátette: ezt befolyásolják a szervezési kapacitások és a bürokrácia is. Az orvos végzettségű László Attila, aki a szenátus egészségügyi bizottságának titkári teendőit is ellátja, a Transindexnek elmondta: a tervezett 900 oltási központból eddig 625-öt nyitottak meg, ám jelenleg nem is indokolt több.

Románia eddig két gyártóval kötött szerződést, és egy kezdte el szállítani is a vakcinát. Azonban a megállapodásban szereplő heti 140-150 ezer adag helyett csak 85 ezer érkezik, időközben ugyanis lecsökkentette a Romániának szánt adagokat.

László Attila reális dátumnak a 10 millió ember beoltására az év végét vagy a következő év elejét látja.

A szenátor szerint szeptemberre csakis akkor lehet elkészülni, ha a háziorvosok is beszállnak a munkába. Erre egyelőre lehetőségük sincs, mivel a most érkező vakcinát nem tudják tárolni, ugyanis a vakcinatípusnak mínusz 80 fokos hőmérsékletet kell garantálni.