A franciák is később adnák be a második oltást

A francia oltási rendben jelenleg háromhetes időtartamot szabtak meg az első és a második, Covid–19 elleni védőoltás beadása között az idősotthonok lakóinál. A prioritást élvező másik csoportnál, az egészségügyi dolgozóknál ez az időtartam négy hét.

Franciaország legfőbb egészségügyi tanácsadó testülete, az Haute Autorité de Santé (HAS) javaslata szerint

ezt a háromhetes időintervallumot ki lehetne terjeszteni hat hétre, ami lehetőséget nyújtana legalább 700 ezer további ember beoltására.

A nyugat-európai országban a Pfizer/BioNTech és a Moderna cégek vakcináit alkalmazzák.

A testület indoklása szerint fel kell gyorsítani az oltási kampányt a növekvő számú fertőzések és az új vírusvariánsok megjelenése miatt, hogy elkerüljék az esetszámok robbanásszerű megnövekedését az elkövetkező hetekben.

Bár nincs egyetértés a különböző országok között arról, hogy mennyit érdemes várni a vakcina első és második dózisának beadása között, francia testület szerint az első oltás utáni 12–14. napon már védelem alakul ki, ezért logikusnak tűnik a második vakcinaadaggal várni.

A hírt közlő Reuters hírügynökség megjegyezte: a HAS egy független testület, amelynek javaslatait a francia kormány figyelembe veheti, de semmi sem kötelezi arra, hogy gyakorlatba ültesse.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban azt javasolta, hogy a Pfizer/BioNTech vakcinájával történő első oltás utáni 21–28. napon adják be a második dózist. Ez a vakcinafejlesztők véleményét visszhangozza, a Pfizer/BioNTech figyelmeztetett: nincs bizonyíték arra, hogy az általuk közösen kidolgozott, két dózisban beadandó védőoltás hatékony lesz, ha nem a kísérletek során alkalmazott időben, az első adag utáni 21. nap után adják be a második dózist.

A vakcinák korlátozott mennyisége és az ellátásban jelentkező problémák miatt több ország is azon gondolkodik, hogy elnyújtsa a két dózis beadása közti időszakot, vagy hogy csökkentse az adagok mennyiségét.

Az Egyesült Királyságban a francia javaslathoz hasonló indokkal úgy döntöttek, a második dózist 12 héttel később adják be, bár orvosok egy csoportja arra kérte az illetékes hatóságokat, hogy ezt az intervallumot hat hétre redukálják.

Németország a brit példát tanulmányozva is fontolóra vette, hogy késlelteti a második adag vakcina beadását, míg Dánia úgy döntött, hogy hat hétre terjeszti ki a két vakcina beadása közötti időszakot.